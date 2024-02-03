РФ запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов по Сирии и Ираку

Фото: www.globallookpress.com / Xie E

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Американцы атаковали объекты иранских военных.

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами США, нанесенными по территории Сирии и Ирака. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — сообщил Полянский.

Ожидается, что заседание СБ ООН пройдет в понедельник, 5 февраля, в полночь по московскому времени. Темой заседания должны стать удары США по объектам элитного подразделения Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ираке. Как заявляют Соединенные Штаты, их целью стали командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников КСИР. Такие меры военные США предприняли в качестве ответна на атаку их военной базы в Иордании, где погибли три военнослужащих, а еще 40 получили ранения разной степени тяжести. В США считают, что именно Иран, в том числе, несет ответственность за эту атаку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военные США уничтожили беспилотники хуситов в Йемене.