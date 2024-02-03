«Монодиеты и различные извращения»: что случилось с экстремально похудевшей Бьянкой

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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В чем секрет резко сбросившей вес артистки и не опасны ли ее методы для здоровья?

Певица Бьянка привлекает внимание публики не только талантами, но и яркой внешностью. Не так давно артистка удивила поклонников, прибавив в весе не один десяток килограммов, а позже так же резко похудела. Что происходит со звездой — в материале 5-tv.ru.

Идеальное тело — в прошлом

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) — одна из тех звезд, кто может измениться внешне кардинально, не прилагая при этом никаких особенных усилий. Скорее, наоборот — расслабившись.

По крайне мере, сама артистка не скрывает, что всегда была склонна к полноте, а ее идеальное тело — результат не генетики и природных данных, а кропотливой работы и систематического голодания в силу занятости.

Зато королева русскоязычного R& B носила короткие юбки, снималась в клипах полуобнаженной и не стеснялась своих соблазнительных форм. Однако поклонники уже привыкли к фигуре знаменитости, и, когда она на некоторое время пропала с радаров, а после появилась совсем в другом виде, пришли в настоящий ужас. Звезда выглядела так, будто ее вес увеличился в два раза, да и отекшее лицо не вызывало прежних эмоций.

«Совсем все плохо, видимо… Человеку нужно лечение»;

«Она отекшая вся, выпивает часто»;

«Я бы на ее месте подумала о своем здоровье», — комментировали пользователи внешность звезды.

Сама певица признавалась, что подобные сообщения для нее — как соль на раны, и читать их, мягко говоря, неприятно. Тем более, что она, очевидно, знала и не скрывала, что у нее проблемы.

Но не из-за алкоголя, как подумали некоторые поклонники, а по причине гормонального сбоя на фоне стресса. Проблемы с карьерой, неустроенная личная жизнь довели звезду до нервного срыва.

«Это был очень большой удар. Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть», — призналась артистка в программе Пятого канала «Светская хроника».

Из-за лишнего веса у Бьянки появились различные недуги: пищевая аллергия, заболевание желудка, серьезные проблемы со спиной. В феврале звезде потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

«Я лежала в больнице. У меня была операция тяжелая. Я два с половиной месяца после нее отходила. Было очень плохо, грустно. У меня была какая-то депрессия, потому что я легла под общий наркоз. И не ради какой-то красоты, а потому что у меня действительно были показания по здоровью», — рассказала певица.

Экстремальное похудение

А спустя некоторое время Бьянка появилась на публике, еще больше удивив поклонников: 38-летняя артистка сбросила не менее все тех же 30 килограммов, снова продемонстрировав тонкую талию и безупречно стройные и подтянутые ноги. Правда, если до этого певица подорвала свое здоровье жесткими диетами и регулярными занятиями спортом, заработав тем самым пищевую аллергию, заболевания желудка и серьезные проблемы со спиной, то в этот раз она решила пойти другим путем.

«Я регулярно хожу в клинику, в которой есть замечательный эндокринолог. Он выявил все мои проблемы с гормонами и прописал лечение. Там мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма. Кроме того, я занимаюсь спортом, хожу на лечебную физкультуру и в бассейн», — поделилась звезда с изданием StarHit.ru.

А вот диеты, по словам певицы, она больше не соблюдает и в питании не слишком себя ограничивает. Правда, от откровенно вредной пищи вроде фастфуда она отказалась. Но бокал вина, например, под запрет не попадает.

Более того, Бьянка на достигнутом останавливаться не собирается, причем, как в плане внешности, так и в творческой сфере.

«Я думаю сделать себе операцию. Для этого нужно сдать все анализы и понимать возможность реализации затеи — как только все пойму, сообщу. Также собираюсь дальше педалировать свой лейбл, который с каждым месяцем приносит большие результаты, денежные в том числе. Собираюсь написать треки для артистов, которые буду продвигать. Еще планируются дуэты, сольные песни, клипы, сниппеты, участия в интересных передачах», — говорит знаменитость.

Во всем виноваты гормоны

Резкие изменения в весе могут быть опасны для организма и к решению проблемы необходимо подходить комплексно, заявила 5-tv.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. По словам специалиста, скачки могут быть связаны с гормонами, на которые влияют, в том числе, жизненные обстоятельства.

«Скажем, длительный стресс. А Бьянка писала когда-то в своих воспоминаниях, что у нее был достаточно деспотичный отец, и он же еще и напивался, и были очень неприятные последствия в семье. Поэтому постоянный такой, хронический стресс, который дальше уже перешел в уже более поздний, когда человек становится уже взрослым, выбирает профессию, которая связана с такими действительно скачками гормональными и достаточно неспокойной жизнью, все это может в конечном итоге привести к весьма неприятным последствиям», — говорит эксперт.

Соломатина отмечает, что постоянный стресс вырабатывает такой гормон, как кортизол. А он, в свою очередь, возбуждает у человека повышенный аппетит.

«Это приводит к оксидативному стрессу. Появляется большое количество свободных радикалов, идет разрушение нашего здоровья. Может пострадать иммунная система, и иммунная система из нашего „защитника“ может превратится, наоборот, в разрушителя. На этом фоне может возникнуть аутоиммунный тиреоидит, то есть нарушение функция щитовидной железы, когда иммунная система начинает ее фактически разрушать. Соответственно, она начинает производить меньше гормонов, и, так как гормоны щитовидной железы — топливо для нашей энергии, потому что наша энергия в очень большой степени зависит о работы щитовидки, то соответственно, тоже ухудшается состояние. Появляется лишний вес, больше хочется сладкого, жирного, именно того, что дает быструю энергию, потому что энергии нет. Появляется плаксивость, раздражительность, состояние неприятное. И очень часто бывает, что на этом фоне люди начинают принимать антидепрессанты», — объясняет диетолог.

Она подчеркивает, что все вышеуказанное может быть чревато абдоминальным ожирением, которое приводит к нарушению нормальной выработки инсулина. А это уже характеризуется как преддиабетическое состояние — к тому же, у человека искажается баланс голода и насыщения.

Что касается резкого похудения, здесь, как отмечает врач, важно не навредить своему здоровью и внимательно относиться к гормонам, то есть «поставить их на место». А вот если Бьянка вновь прибегнет к диетам, ничего хорошего, скорее всего, не получится.

«Часто бывает, что человек либо ограничивает себя в еде, либо начинаются неправильные различные монодиеты, различные извращения и так далее. Даже если он быстро худеет, то потом он очень быстро набирает, потому что организм просто снижает обменные процессы. И, как только поступление еды возобновляется, пусть даже в меньшем объеме чем раньше, вес возвращается, только уже с лихвой», — рассказывает специалист.

В результате, все это приводит к тому, что начинают страдать многие процессы и вещества в организме, в том числе, микрофлора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бьянка заявила о своем «похищении» в центре Москвы.