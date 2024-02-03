«Это какой-то трэш»: Брухунова пожаловалась на болезни сына
Сын Петросяна заболел в третий за полтора месяца
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru
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Из-за болезней ребенка маме приходится переносить важные встречи. Что говорят врачи?
Сын народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и его жены, директора Театра эстрадных миниатюр Татьяны Брухуновой заболел в третий раз за полтора месяца. Об этом сообщила супруга юмориста в своем личном блоге.
«Такое ощущение, что январь вместе с февралем и декабрем решили испытать мою нервную систему на прочность. На сколько вообще ее в принципе хватит? Потому что сегодня Ваган проснулся с полным носом соплей и это третий раз за полтора месяца. Я уже не знаю, что делать. У меня какое-то отчаяние. Это какой-то трэш», — сказала директор театра.
Из-за болезней сына Брухуновой приходится все время вносить изменения в свое расписание. Ей, как перфекционисту, это дается тяжело. Ведь жена юмориста все время связывается с людьми и просит отменить или перенести встречи. Причем страдают не только занятия маленького Вагана, но и личные дела его мамы.
«В общем, это ужасно. Пожелайте мне терпения, чтобы я не загремела в дурдом по окончанию этой крутой в кавычках зимы», — сказала супруга Петросяна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петросян прилюдно пристыдил молодую жену.
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