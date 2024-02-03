«Это какой-то трэш»: Брухунова пожаловалась на болезни сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Из-за болезней ребенка маме приходится переносить важные встречи. Что говорят врачи?

Сын народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и его жены, директора Театра эстрадных миниатюр Татьяны Брухуновой заболел в третий раз за полтора месяца. Об этом сообщила супруга юмориста в своем личном блоге.

«Такое ощущение, что январь вместе с февралем и декабрем решили испытать мою нервную систему на прочность. На сколько вообще ее в принципе хватит? Потому что сегодня Ваган проснулся с полным носом соплей и это третий раз за полтора месяца. Я уже не знаю, что делать. У меня какое-то отчаяние. Это какой-то трэш», — сказала директор театра.

Из-за болезней сына Брухуновой приходится все время вносить изменения в свое расписание. Ей, как перфекционисту, это дается тяжело. Ведь жена юмориста все время связывается с людьми и просит отменить или перенести встречи. Причем страдают не только занятия маленького Вагана, но и личные дела его мамы.

«В общем, это ужасно. Пожелайте мне терпения, чтобы я не загремела в дурдом по окончанию этой крутой в кавычках зимы», — сказала супруга Петросяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петросян прилюдно пристыдил молодую жену.

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