ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Фото: Администрация Лисичанска

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Под завалами находятся мирные люди.

Украинские террористы обстреляли пекарню в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительным данным, под завалами могут находиться несколько десятков человек.

«Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал глава субъекта в своем Telegram-канале.

Детали уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в плен сдались еще 26 украинских военных.