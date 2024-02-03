В США сообщили о нежелании женщин голосовать за Трампа

Фото: Matt Rourke /ТАСС

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О чем свидетельствуют данные недавних исследований?

Большая часть женщин в Америке не хочет отдавать свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа на ближайших выборах. Об этом сообщило издание New York Post.

Соответствующее исследование провел Квиннипэкский университет. Оказалось, что за бизнесмена готовы отдать свой голос всего лишь 36% женщин.

Причем за последний месяц этот показатель упал на пять пунктов. Нынешнего президента Джо Байдена готовы поддержать 58% избирательниц — среди них даже есть те, кто обычно голосует за республиканцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторонники Трампа считают певицу Тейлор Свифт агентом ЦРУ. Артистка еще с 2020 года выступает против того, чтобы бизнесмен вновь стал главой Белого дома, а ее популярность якобы позволяет манипулировать общественным сознанием.

Причем помогают ей это делать, в том числе отношения с игроком американского футбольного клуба «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси.