Военные США уничтожили беспилотники хуситов в Йемене

Фото: Reuters / US CENTRAL COMMAND VIA X

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Американцы нанесли новый удар по территории страны, потому что дроны несут угрозу их кораблям.

Американцы ударили по территории Йемена, уничтожив беспилотники хуситов из движения «Ансар Аллах». Соответствующее сообщение появилось на странице Центрального командования Вооруженных сил США в Х (бывший Twitter).

ВС США заявили, что удар был нанесен в рамках самообороны, так как беспилотники несли реальную угрозу военным кораблям, а также частным судам, проходящим, в том числе, в Красном море.

«2 февраля около 16:40 по времени Саны силы CENTCOM нанесли удары по четырем беспилотникам, готовым к запуску», — говорится в сообщении.

Конфликт начался с ноября 2023 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе, пытаясь выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. А 12 января уже США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена.

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией.