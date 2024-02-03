Нельзя даже звонить: Блиновской, находящейся в СИЗО, запретили общаться с родными

Блиновской, находящейся в СИЗО, отказали в свиданиях и звонках родным

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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«Королева марафонов» сменила домашний арест на изолятор после нарушений.

Елене Блиновской, которую по решению суда поместили в следственный изолятор, отказали в свиданиях с мужем и другими членами семьи. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.

«Отказали в свиданиях не только с мужем, но и с родственниками», — говорит юридический защитник.

Кроме того, Блиновской запрещено любыми способами выходить на связь с родными.

«Ранее мы подавали ходатайство о разрешении звонков родственникам — в его удовлетворении нам отказали», — уточняет Сальникова.

Дело Елены Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. «Королеву марафонов желаний» обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей. Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений — она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Кстати, стало известно, что в деле Блиновской появился новый фигурант, который помогал ей переводить и обналичивать деньги, чтобы уйти от уплаты налогов. Правда, адвокат обвиняемой не считает, что новый факт как-то меняет положение ее подзащитной.

«Все, что там написано — это набор слов, который за собой ничего не влечет с точки зрения юриспруденции», — сообщила 5-tv.ru Сальникова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат раскрыл правду о нервном срыве Блиновской в СИЗО.