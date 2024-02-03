«Дышала трупным ядом»: что стало с организмом россиянки, спавшей с «гатчинской мумией»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; Личный архив Ильи Суслова; 5-tv.ru

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Женщина три года находилась в одном доме с телом супруга и даже ночевала с ним в одной постели.

Жительница Ленобласти три года спала в одной постели с телом мужа, которое со временем превратилось в мумию. О том, чем была чревата для женщины и ее четверых детей жизнь с трупом, 5-tv.ru рассказали эксперты.

Травилась трупным ядом

Психотерапевт Илья Суслов отмечает, что женщина и ее дети получили одновременно два удара, один из которых — психологический, а второй связан с безусловным влиянием трупного яда на организм.

«Если он разлагался, и она его никак не забальзамировала, значит он реально источал какой-то трупный яд, трупные запахи, и это все страшно и опасно. Потому что это, по умолчанию, просто очень вредно. Последствия разложения — это все очень неприятно», — указывает специалист.

Как отмечает Суслов, люди, которые находились в одном помещении с трупом, буквально дышали ядом, получая его пусть в микродозах, но так или иначе нанося серьезный вред своему здоровью. То же самое происходит с организмом, если дышать парами мышьяка или ртути. И женщине, можно сказать, повезло, что она просто выжила, находясь рядом с телом покойного супруга.

«Видимо, там все-тки концентрация была не такая сильная, что она там сама не умерла раньше времени», — говорит Илья Суслов.

Кроме того, женщина и дети получили серьезный удар по психике, ежедневно видя мертвого главу семьи, и у каждого из них могло сложиться искаженное представление о реальности. А женщина, и так страдающая проблемами с ментальным здоровьем, только усугубила свое состояние.

Мумия и ее запах www.globallookpress.com / Bernd Thissen; Личный архив Алексея Решетуна; 5-tv.ru

Однако, как считает судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун, уже мумифицированное тело мужчины особой опасности для членов его семьи не представляла, которым мешал, разве что, неприятный запах. Но, если труп был завернут достаточно плотно, то, например, в соседней комнате он вообще мог совершенно не чувствоваться.

«При мумификации вообще никакого запаха практически сильного не выделяется. Он есть, конечно, но совершенно не такой, не интенсивный, как при гниении», — объясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могла ли россиянка сама сделать «гатчинскую мумию» из мужа.