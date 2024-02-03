«В Минске было слышно»: Бьянка заявила о своем «похищении» в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Правонарушитель был похож на Чикатило, утверждала артистка.

Певицу Бьянку (настоящее имя — Татьяна Липницкая– прим. ред.) пытались похитить в центре Москвы. Именно так заявила артистка в своем личном блоге. По ее словам, некий мужчина с «лицом Чикатило» угрожал ей палкой и хотел силой запихнуть в машину.

Произошло это примерно в шесть вечера. Артистка отправилась на маникюр, но около салона ей и начал угрожать неизвестный. Он сказал, чтобы она садилась в машину.

«Я закричала так, что в Минске было слышно», — написала артистка.

После таких действий Бьянки похититель не на шутку испугался и убежал. Артистка рассказала, что мужчина был высоким. На вид его рост составлял примерно два метра. Правонарушитель был одет в темный пуховик.

Сейчас адвокат с артисткой решают, будут ли они подавать заявление в полицию. Самой же певице пришлось обратиться к специалисту и получить психологическую помощь. Теперь она не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка закатила подписчикам истерику из-за очередного набора веса.