Фото: www.globallookpress.com / Ulf Mauder

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Считает ли он, что Украина сможет вернуть полуостров и другие регионы?

Согласно историческим данным, Крым долгое время принадлежал России. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero.

«Если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России», — сказал он.

С исторической точки зрения этот полуостров имеет особое значение. Дуда выразил сомнение в том, что Крым вернется в состав Украины.

«Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск», — добавил польский лидер.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил нации о начале СВО по защите Донбасса. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Иван Шонус напомнил, в составе какой державы находится Крым. По его словам, разговоры на счет полуострова на Западу — обыкновенная попытка прикрыть проваленное контрнаступление ВСУ.