ПЦУ исключила день памяти Александра Невского из церковного календаря

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Какой праздник теперь на Украине будут отмечать 23 ноября?

В Незалежной исключили князя Александра Невского из списка поминаемых святых. Соответствующее решение принял синод раскольнической Православной церкви Украины, говорится на сайте ПЦУ.

«Изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября», — указывается в сообщении.

Верующие празднуют день погребения князя Александра Ярославовича Невского во Владимире. Теперь же на Украине будут отмечать 23 ноября память преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскольники захватили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области Украины в середине января. Сторонники ПЦУ при содействии местных депутатов срезали замки, а затем взяли под контроль церковь.