«Дома вот так»: Арзамасова растрогала поклонников, показав подросшего сына от Авербуха

Фото, видео: Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В 2024 году маленькому Льву исполнится всего три года.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова родила в браке с фигуристом Ильей Авербухом сына Льва летом 2021 года. Трогательное видео с подросшим малышом актриса выложила в личном блоге в социальных сетях.

Арзамасова стала мамой впервые, у Авербуха же родительский опыт уже есть — сын Мартин от предыдущего брака. Сейчас 28-летняя актриса успешно совмещает материнство и карьеру, продолжая сниматься в популярных проектах на ТВ. А подросший малыш в компании папы ждет ее дома.

Видео, растрогавшее пользователей, в котором Лева с игрушечным телефоном передает маме послание, Лиза опубликовала в своем микроблоге.

«Я тебя люблю. Хороших съемок, я тебя жду», — повторяет мальчик вслед за папой.

«А дома так», — подписала видео Лиза.

Подписчики знаменитости признались, что буквально сражены очарованием малыша, и отметили, что с уверенностью говорить, на кого из родителей больше похож Лева, сказать невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мама Авербуха относится к Арзамасовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.