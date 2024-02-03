Песков: приезд Нуланд в Киев добром не закончится, как и в 2014 году

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Такие рабочие поездки не влияют на ход спецоперации и не меняют того, что американцы жаждут больших жертв.

Обычно визиты заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украине не заканчиваются чем-то позитивным для киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

«Как правило приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала. Видите, как она туда регулярно туда приезжает», — сказал он.

Песков подчеркнул, что США — прямой участник конфликта, который провоцирует Украину на продолжение боевых действий. Граждане Незалежной должны понимать: именно Белый дом делает так, чтобы больше украинцев погибло. К тому же Вашингтон пытается переложить на Брюссель финансовое бремя. В дальнейшем будет видно, как США выкрутятся из ситуации, не потратив при этом свои деньги и заработав новые.

В любом случае приезд Нуланд не повлияет на ход и исход российской СВО на Украине. Также, добавил Песков, США сохраняют свое враждебное отношение к РФ во всех направлениях.

«Мы это знаем, мы начеку. Наш президент [Владимир Путин] знает, что делать», — заявил представитель Кремля.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросами Виктория Нуланд прибыла на Украину. Визит стал сюрпризом для всех.