В Думе предупредили Европу о серьезных последствиях из-за спонсирования Украины
Госдума: Евросоюз выделит Украине €50 млрд вопреки интересам Европы
Фото: www.globallookpress.com / Lex Flores/Keystone Press Agency
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Объединение могло бы решить внутренние проблемы на эти деньги, но продолжает разжигать конфликт.
Власти Европейского союза пошли против национальных интересов, когда решили выделить Украине 50 миллиардов евро. В Государственной думе подчеркнули, что страны ЕС обрекли своих граждан на большие проблемы.
В нижней палате парламента РФ предрекли приход к власти новых лидеров стран Европы и депутатов Европарламента, которые будут будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие своих граждан.
Отмечается, что Евросоюз потратит деньги на разжигание конфликта, когда в ряде стран наблюдается тяжелая ситуация в секторе сельского хозяйства. Тысячи фермеров вышли на забастовки и протесты из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий.
В конце января Евросоюз разработал план помощи Украине на 20 миллиардов евро. Такую меру ввели из-за того, что Венгрия наложила вето на подготовку пакета поддержки в сумме 50 миллиардов евро. Однако 1 февраля лидеры Евросоюза все-таки согласовали выделение Украине этих денег.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ЕС не хочет помогать Украине, но продолжает это делать.