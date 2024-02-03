Профессор Максименко рассказал о плюсах нейроинтерфейсов для людей с параличом

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Как первое в истории вживление нейрочипа в мозг человека повлияет на дальнейшее развитие технологий?

Интерес к нейроинтерфейсам сегодня резко вырос. В том числе с их помощь разработчики пытаются переводить мысли парализованных людей в слова. Об этом рассказал профессор Университета Иннополис Владимир Максименко в беседе с порталом «БИЗНЕС Online».

Он прокомментировал разработку компании Neuralink, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Ученые на этой неделе впервые вживили нейрочип «Телепатия» в мозг человека. Перед этим компании на протяжении восьми лет занималась созданием подходящего импланта, робота и получением разрашения экспериментировать с ним на людях. Главной задачей этого чипа является расширение возможностей людей с различными заболеваниями.

Как объяснил Максименко, уже и так существуют системы, которые способны сопоставить несколько тысяч слов с паттернами активности мозга. Речь идет о парализованных пациентах. И разработка Маска, считает профессор, улучшит показатели этих приборов.

«Ведь сейчас в матрице несколько десятков электродов, а у Маска их тысячи. Однозначно парализованные люди получат дополнительные возможности для коммуникации», — сказал Максименко.

До этого рассказывалось, что Илон Маск заявил о первой в истории процедуре вживления импланта в мозг человека. В соцсети бизнесмен пояснил, что результаты эксперимента уже можно назвать успешными. Ожидается, что такие импланты помогут парализованным людям двигаться вновь с помощью сигналов. Безопасно ли вживление чипов в мозг человека читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейросети научили предсказывать смерть человека. Для разработки алгоритма исследователи взяли данные более шести миллион граждан.