Просто и эффективно: Маск раскрыл стратегию Байдена перед выборами в США

Маск: Байдену выгодно впускать в США как можно больше нелегалов

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Только за 2023 год число проникших в страну человек составило порядка трех миллионов.

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену выгодно, чтобы в страну проникло как можно больше нелегалов. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Стратегия Байдена очень проста. Во-первых, впустить в страну как можно больше нелегалов. Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство», — написал он.

Поэтому, добавил Маск, Белый дом поощряет так много нелегальной иммиграции. Это простой, но в то же время эффективный способ.

Следует отметить, что после того, как Байден вступил в январе 2021 года в должность президента США, то указом разрешил въезд в страну гражданам стран Ближнего Востока. Одной подписью он остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим ЧС, при котором Белый дом мог беспрепятственно тратить средства из бюджета различных ведомств на возведение изгороди от «нелегалов». Подробнее об этом «ящике Пандоры», открытом Байденом, читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru США по-тихому возобновили депортационные рейсы в Мексику. Первый самолет вылетел уже в минувший вторник — на борту находилось более 100 мексиканцев.

За 2023 год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой.