Стала известна причина смерти актера из «Рокки» и «Хищника» Уэзерса
Звезда фильма «Рокки» Карл Уэзерс скончался от остановки сердца во сне
Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo
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Он скончался в возрасте 76 лет.
Умер американский актер Карл Уэзерс, который полюбился зрителям в роли Аполло Крида в серии фильмов «Рокки». Как рассказали члены его семьи в беседе с Deadline, звезда скончалась во сне.
«Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у 76-летнего актера остановилось сердце.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Карла Уэзерса. Он получил популярность после съемок в фильмах «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор» и «Никки, дьявол-младший».
Артист также исполнил роль экранной версии самого себя в комедийном сериале «Замедленное развитие». Был номинирован на премию «Эмми Прайм-тайм» в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале» за работу в сериале «Мандалорец».