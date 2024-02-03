Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Эксперты, как отмечается, расшифровали все средства объективного контроля.

Экспертиза и анализ данных черных ящиков подтвердили факт атаки на Ил-76 с военнопленными ВСУ в Белгородской области с помощью ЗРК Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В итоге нет необходимости делать полную выкладку фрагментов. Эксперты, как отмечается, расшифровали все средства объективного контроля: речевой самописец и прибор регистрации параметров полета — по поражающим элементам Ил-76 и обломкам и так все понятно.

Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого ВСУ, находились 65 украинских пленных, их везли на обмен.

Кроме того, их сопровождали три офицера армии России и шесть членов экипажа — все они погибли. Президент Владимир Путин заявил, что украинская разведка знала о том, кто летел этим рейсом, но приказ нанести удар ими все равно был отдан.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки сбитого под Белгородом Ил-76 перевезли на спецполигон.