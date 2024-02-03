Фото: www.globallookpress.com / E]Guillermo Arias

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Незалежная, похоже, пропитана коррупцией на всех уровнях.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передали в суд обвинительный акт по делу о крупнейшей взятке в истории страны на сумму 5,5 миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

Владельца агрохолдинга, имя которого не раскрывается, обвиняют в даче взятки экс-председателю Государственной фискальной службы Украины за обеспечение возмещения более 540 миллионов гривен организациям холдинга в августе 2015-го и свыше 21 миллиона евро за возмещение почти 2,7 миллиарда НДС в течение февраля 2015 — августа 2016 годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американским спецслужбам известно о персональной коррумпированности Владимира Зеленского. Американский журналист Сеймур Херш уточнил, что директор ЦРУ Уильям Бернс поведал главе Незалежной, что на того жалуются подчиненные из-за чрезмерной жадности при воровстве из бюджета.