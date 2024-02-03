Новая пандемия: как многих внезапно накрыло «цифровое слабоумие»
Невролог Гимранова: «цифровое слабоумие» связано с частым просмотром смартфонов
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
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Что нужно делать тем, кто заподозрил у себя признаки этой современной болезни?
Существует ряд причин появления цифровой деменции, которая все чаще встречается среди молодых людей. Об этом порталу «Доктор Питер» заявила врач-невролог, педиатр и рефлексотерапевт Альмира Гимранова.
По мнению медика, digital-деменция — это негативное влияние цифровых технологий на когнитивные способности человеческого мозга. Она приводит к ухудшению памяти, снижению внимания и может быть вызвана длительным пребыванием человека в виртуальной реальности, частым использованием смартфонов и планшетов.
К тому же, привычка получать информацию из интернета без задействования памяти также может приводить к цифровому слабоумию и снижению активности мозга.
Гимранова рекомендует тем, кто заподозрил у себя признаки этой современной болезни, выделить время на регулярные перерывы, чаще гулять на свежем воздухе, больше заниматься спортом и выполнять упражнения для развития памяти и внимания.
Ранее 5-tv.ru писал, как диагностировать у себя деменцию.