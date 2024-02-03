Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Пострадавших в результате инцидента нет.

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского