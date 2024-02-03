«Решили расстаться»: в HBO прояснили ситуацию с Биковичем и «Белым лотосом»
HBO подтвердил исключение актера Биковича из сериала «Белый лотос»
Фото: Медведь Анатолий / ТАСС
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Что известно об этом скандале в мире кино?
Американский телеканал HBO действительно отказался снимать сербского и российского актера Милоша Биковича в очередном сезоне сериала «Белый лотос». Об этом 5-tv.ru сообщил представитель канала.
«Мы решили расстаться с Милошем Биковичем, и роль будет изменена», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бикович не снимется в третьем сезоне американского комедийно-драматического сериала «Белый лотос».
Артист считает, что против него ведут «целенаправленную информационную кампанию». В итоге внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, добавил Бикович.
Звезда отметил, что его убеждения и преданность делу останутся неизменными. До этого МИД Украины обратился к американскому телеканалу HBO в связи с решением привлечь к съемкам в третьем сезоне сериала «Белый лотос» Биковича — там заявили, что он поддерживает Россию и спецоперацию.