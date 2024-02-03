«Взломать аккаунты»: как модная функция WhatsApp* помогает обманывать россиян

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Чтобы быть в безопасности, необходимо всегда сохранять бдительность.

Мессенджер WhatsApp* имеет функцию демонстрации экрана во время видеозвонка - этим пользуются мошенники. Об этом агентству «Прайм» заявил IT-специалист Ваге Закарян.

Доступ к экрану упрощает задачу злоумышленников — они будут действовать активнее и настойчивее. Учитывая, что сейчас в телефоне находится практически вся важная информация, демонстрировать дисплей смартфона во время видеозвонка так же опасно, как пригласить незнакомого человека к себе домой.

Например, мошенник может узнать о банковских приложениях жертвы, аккаунтах в соцсетях, а также увидеть историю заказов. После этого у злоумышленников появится возможность взломать учетные записи пользователя, предупредил Закарян.

Чтобы быть в безопасности, необходимо всегда сохранять бдительность. В частности, не пересылать через мессенджеры и соцсети паспортные данные и данные банковских карт и счетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что растет число афер с применением искусственного интеллекта. Технология дипфейк позволяет изменить любую фотографию.

И использовать на сайте знакомств или для шантажа. И пострадать может любой человек, чей снимок есть в интернете - при этом вычислить злоумышнников на просторах сети непросто.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.