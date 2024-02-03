США нанесли масштабные удары по объектам в Ираке и Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Американские военные совокупно поразили более 85 целей.

Американские военные поразили более 85 целей в результате ударов по Ираку и Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

«Силы CENTCOM нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по силам „Кудс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанным с ними группировкам ополченцев», — говорится в соцсети X.

Центральное командование вооруженных сил США также отметило, что было применено более 125 высокоточных боеприпасов. Для ударов использовалось большое количество самолетов, в том числе бомбардировщиков дальнего радиуса действия.

Среди целей американцев были оперативные центры командования и контроля, разведывательные центры, ракетные комплексы и склады беспилотников. Также удары пришлись по объектам логистики группировок ополчения и «спонсоров из КСИР», которые якобы способствовали нападениям на силы США и американской международной коалиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США оценили вероятность начала войны с Ираном.