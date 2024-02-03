«Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным

Залужный рассказал Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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О чем они общались в ходе недавнего заседания?

Главком ВСУ Валерий Залужный в ходе заседания ставки доложил о сложном положении националистов под Авдеевкой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Обсуждалась ситуация на фронте… Авдеевка — особенно сложно», — написал он в Telegram-канале.

Доклады, как отмечается, также представили командующие направлениями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина передала в Белый дом решение по Залужному.