Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Matthew Foster

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Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий.

Великобритания предложила НАТО отправить на Украину экспедиционный корпус альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ», — сказал источник.

Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий на фронте. Отмечается, что в Великобритании понимают — скорее всего, страны-члены альянса вряд ли поддержат такое предложение.

Но если войска России и дальше будут продвигаться, а ВСУ ослабнут еще больше, то остальные участники альянса могут одобрить инициативу, говорится в материале. А Британия, в свою очередь, предлагает скрытно перебросить войска на Украину.

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