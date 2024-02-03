В России приостановили внедрение справочника болезней МКБ-11

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

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С чем связано такое решение правительства?

Премьер-министр России Михаил Мишустин приостановил внедрение в стране справочника болезней МКБ-11. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Решение принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством РФ», — говорится в документе.

План внедрения рассчитывался на три года: с 2021 по 2024-й. В рамках него необходимо было выполнить перевод МКБ-11, также должна была быть обеспечена сопоставимость медицинской документации и данных в рамках перехода на классификацию.

Помимо этого, нужно было пересмотреть, если это необходимо, нормативные акты в рамках перехода и создать сервисную инфраструктуру для системы здравоохранения.

Решение, как отмечается, не отразится негативно на качестве и доступности медицинской помощи россиянам. Наоборот, оно предоставит возможность еще больше изучить опыт других стран по внедрению и переходу на МКБ-11.

Сейчас в России действует МКБ-10. При помощи нее кодируют заболевания и состояния, связанные со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав России предложил изменить возраст первого осмотра девочек у гинеколога.