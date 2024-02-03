НХЛ проведет международный турнир без участия сборной России

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Kraft

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В состязаниях примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в феврале следующего года проведет международный турнир без участия сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Состязания пройдут с 12 по 20 февраля 2025 года. В них примут участие национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии.

На предварительном этапе команды проведут круговой турнир, далее две лучшие сборные сыграют в финале. Встречи пройдут по правилам спортивной организации, но по системе начисления очков Международной федерации хоккея (IIHF).

За победу в основное время команда получит три очка, в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение за пределами основного времени — одно очко, в основное время — ноль очков.

Кроме того, овертаймы на предварительном этапе будут проводиться в формате «три на три» в течение десяти минут или до первой заброшенной шайбы. В финальном матче исключена серия буллитов: команды будут играть овертаймы по 20 минут в полных составах до первой заброшенной шайбы.

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