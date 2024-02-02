Пока Брюс Уиллис болеет: Деми Мур засняли в коротком платье с декольте

Актриса Деми Мур появилась на публике в мини-платье с декольте

Фото: www.globallookpress.com / FS

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В откровенном наряде голливудская актриса посетила съемки одной из программ.

Голливудская актриса Деми Мур и на седьмом десятке может похвастаться роскошной фигурой, которую на днях она продемонстрировала вновь. Папарацци удалось заснять ее в сексуальном образе, пишет Daily Mail.

Знаменитость попала в объективы камер, когда торопилась на съемки шоу со Стивеном Кольбером. Для выхода в свет Мур выбрала черное мини-платье с сетчатыми вставками по бокам.

Звезда дополнила наряд черными туфлями на каблуках с блестящими ремешками сзади и серьгами с бриллиантами. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

В руках Мур держала собаку породы чихуахуа по кличке Пилаф. К слову, своим выходом в свет с питомцем звезда также вызвала очередную волну критики.

Недавно ее уже обвиняли в том, что животное она воспринимает лишь как аксессуар, который носит всегда с собой. Но актриса решила проигнорировать мнение публики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчинах, пошатнувших психику Деми Мур.