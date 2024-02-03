Небо под контролем «Тора»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчет ЗРК «Тор» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО. Система «Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.

Ударная группа армейской авиации уничтожила опорный пункт ВСУ

Ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия выполнила боевой вылет на купянском направлении.

В результате выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены службой разведки.

Для того, чтобы обойти средства противовоздушной обороны противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах. По докладу разведки цели были успешно поражены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.