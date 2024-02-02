«Невыполнимая задача»: рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Организаторы хотят сохранить масштаб мероприятия.
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год. Об этом сообщили в официальном сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.
Также на решение о переносе фестиваля повлияло желание организаторов сохранить масштаб мероприятия и привлечь к выступлениям разнообразные группы.
Купленные билеты будут действовать в 2025 году, но все желающие могут их вернуть через специальную форму на сайте фестиваля. Последний раз «Нашествие» состоялось в 2019-м.
Ранее 5-tv.ru писал, что фестиваль «Игора Драйв» объединит два главных спортивных события зимы 2024.