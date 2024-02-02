Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что произошло с супругой политика?

Умерла жена главы Дагестана Сергея Меликова — Галина Меликова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«У главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова после продолжительной болезни в Москве скончалась супруга», — говорится в сообщении.

Меликова, как отмечается, была военным врачом, она скончалась на 63-м году жизни. Соболезнования политику, в частности, выразили региональные Минцифры, Минстрой, Минэнерго, Минпромторг, ГУ МЧС России и управление Роспотребнадзора по республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла вдова народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля Зои. Прощание с ней пройдет в воскресенье на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ее похоронят рядом с Эдуардом Хилем, отпевание начнется в 13:30. Женщина пережила певца почти на 12 лет - артист умер в июне 2012 года.