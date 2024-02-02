Умерла вдова Эдуарда Хиля

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Где и когда пройдет прощание с возлюбленной легендарного артиста?

Стало известно о том, что умерла вдова народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля Зои. Сын пары Дмитрий рассказал о смерти мамы сайту 5-tv.ru.

«Она в день 80-летия снятия блокады 27 числа, утром это произошло. Ей было 92 года. Почему-то написано, что она 40-го года, а она 31-го года», — сказал сын Зои Хиль.

Он также добавил, что прощание с вдовой музыканта пройдет в воскресенье на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее похоронят рядом с Эдуардом Хилем. Отпевание начнется в 13:30.

Женщина пережила певца почти на 12 лет. Артист умер в июне 2012 года. Зоя Хиль родилась в 1931 году в Ленинграде в семье актеров Александра Морозова и Зинаиды Правдиной.

Жена артиста закончила училище имени Римского-Корсакова по направлению фортепиано и Вагановское училище. Затем она танцевала в Оперной студии Ленинградской консерватории. Там она и познакомилась с будущим мужем Эдуардом Хилем.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер оператор «Кухни» и «Духless2» Капинос.