Опять должна: с Волочковой взыскали 60 тысяч рублей по иску ТСЖ

Суд в Москве взыскал с Волочковой 60 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Товарищество собственников жилья рассчитывало на большую сумму.

Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой примерно 60 тысяч рублей за компенсацию судебных расходов товарищества собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С Волочковой требовали погасить долг по квартплате. ТСЖ хотело получить 399,5 тысячи рублей, но суд удовлетворил иск частично.

Причем это дело рассматривали без участия сторон. Представители ТСЖ и балерина на заседание не прибыли — последняя не платила за коммуналку с февраля 2020 по октябрь 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей. Государственный орган в очередной раз встал на сторону певицы по делу о защите чести и достоинства деловой репутации.