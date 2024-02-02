Опять должна: с Волочковой взыскали 60 тысяч рублей по иску ТСЖ
Суд в Москве взыскал с Волочковой 60 тысяч рублей
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Товарищество собственников жилья рассчитывало на большую сумму.
Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой примерно 60 тысяч рублей за компенсацию судебных расходов товарищества собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
С Волочковой требовали погасить долг по квартплате. ТСЖ хотело получить 399,5 тысячи рублей, но суд удовлетворил иск частично.
Причем это дело рассматривали без участия сторон. Представители ТСЖ и балерина на заседание не прибыли — последняя не платила за коммуналку с февраля 2020 по октябрь 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица бывшая солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская отсудила у Волочковой 40 тысяч рублей. Государственный орган в очередной раз встал на сторону певицы по делу о защите чести и достоинства деловой репутации.