«Конкретная дата»: когда на улицы Москвы вернутся электросамокаты

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; Личный архив Дениса Балакирева; 5-tv.ru

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Какие препятствия существуют в холодное время года?

Нельзя точно сказать, когда электросамокаты вернутся в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Денис Балакирев в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Конкретная дата, когда самокаты появятся на улицах города Москвы, зависит от фактических погодных условий, то есть буквально для того, чтобы поездки были комфортными, необходимо дождаться установления среднесуточной положительной температуры и как следствие, чтобы улицы оттаяли от наледи и снега», — объяснил представитель компании.

Можно обратить внимание на опыт прошлых лет. Обычно самокаты возобновляли свою работу в марте, но конкретной даты пока что нет, так как нужно ждать весны в Москве.

Балакирев отметил, что пока у пользователей нет спроса на самокаты в зимний период. В этом вопросе нужно, чтобы улицы и велодорожки были расчищены от снега, но еще для комфортного передвижения необходима теплая погода. Ведь в -20 градусов даже на маленькой скорости будет холодно ехать и на весьма короткое расстояние.

«При этом, конечно, технологии не стоят на месте, и мы сами активно развиваем эти технологии, поэтому в теории и этот вопрос тоже можно решить и, наверное, правильнее будет сказать, что возможно, однажды мы вернемся к этой теме», — добавил он.

Также компания тестирует и другие технологии, чтобы сделать самокаты более удобными, безопасными и выгодными. В планах есть внедрение возможности поездки для двоих.

Это поможет сократить количество неприятных инцидентов, которые связаны с электросамокатами. Балакирев добавил, что клиентов компании ожидает сюрприз после зимы, но пока что он не будет раскрывать деталей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России ввели обязательную сертификацию электросамокатов.