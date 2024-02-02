«Я» бывают разные: таинственная история Билли Миллигана и его 24 личностей

Фото: Кадр из д/ф «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана», реж. Оливье Мегатон, 2021 г.

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Случай американского преступника фактически положил начало исследованиям диссоциативных расстройств, ведь он стал первым пациентом с таким диагнозом.

Билли Миллиган — один из самых известных в мире преступников, которого оправдали из-за тяжелого психиатрического диагноза. Между тем споры в научных сообществах ведутся по сей день: одни называют его случай уникальным, другие считают мужчину искусным симулянтом. Таинственная история Билли Миллигана — в материале 5-tv.ru.

Мальчик Билли Миллиган из Флориды

Кадр из д/ф «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана», реж. Оливье Мегатон, 2021 г.

Уильям Стэнли Миллиган родился в 1955 году в американском штате Флорида. Мальчик появился в семье певицы Дороти и комика Джонни Моррисона. Он был вторым ребенком из трех детей.

Детство Билли нельзя назвать простым. Отец страдал от алкоголизма и зависимости от азартных игр, неоднократно совершал попытки самоубийства, и в итоге всего через три года после рождения дочери Кэти Джо ему это удалось.

Однако мужчина в семье появился довольно быстро — Дороти снова вышла замуж за Челдмера Миллигана, который и дал ее отпрыскам свою фамилию Позже Билли утверждал, что впервые проблемы с психикой у него появились из-за отчима, который периодически издевался над неродными детьми, оказавшись настоящим садистом. Когда Билли было восемь лет, тот заманил его в сарай, связал и надругался.

К 16 годам Миллиган уже периодически терял контроль над своим телом, когда «основная» личность отключалась. По основной версии, к ухудшению состояния привела попытка суицида.

Преступления «плохих я» Билли Миллигана

Возможно, о проблемах Миллигана никто бы и не узнал, но однажды, как утверждается, одна из его личностей не решила ограбить аптеку. Это произошло в 1995-м. Тогда мужчину посадили в тюрьму, где он пробыл два года, выйдя за хорошее поведение условно-досрочно.

Но буквально через несколько месяцев Билли снова оказался под арестом. В этот раз его обвиняли в ограблении и насилии над тремя студентками. Жертвы опознали молодого человека по фото. В тот же период он вновь пытался свести счеты с жизнью, и суд назначил подозреваемому психолого-психиатрическую экспертизу. Которая, собственно, и выявила проблемы американца.

В итоге его признали невменяемым и обнаружили острую шизофрению, а также впервые вписали в медицинскую карточку такой диагноз как «множественная личность». Миллиган избежал уголовного преследования, но на долгие годы стал объектом исследований.

«Он слышит голоса, которые приказывают ему совершать те или иные действия и кричат на него в случае отказа», — указал врач в заключении.

Монстры и ангелы внутри Билли Миллигана

Стоит отметить, что избежание наказания для Миллигана американским обществом было воспринято двояко. Мнения были разные: от требований срочно придать его новому, более справедливому и тщательному, суду до призывов отпустить того, «кто проклят Богом». Но сам мужчина о резонансе даже не подозревал: помещенный в одну из государственных психиатрических больниц, он ежедневно проходил всевозможные тесты и экспертизы, которые приводили медиков во все больше замешательство.

Сначала врачи во главе с психиатром Дэвидом Колов выяснили, что в разуме Миллигана живут сразу десять личностей, и именно две из них совершили преступления. Потом стало известно еще о 14-ти, которых окрестили как «нежелательные». И каждая из них отличалась полом и возрастом, поведением, манерой речи, акцентом, умениями, увлечениями и даже уровнем IQ.

Личности Билли Миллигана

Кадр из д/ф «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана», реж. Оливье Мегатон, 2021 г.

Во «внутренней семье» Билли существовали строгие правила — не врать, вести себя корректно по отношению к женщинам и детям, воздерживаться от секса, все время посвящать самосовершенствованию и уважать частную собственность всех членов семьи. Но, само собой, сбои случались постоянно.

Артур. 22 года, англичанин, интеллектуал. Разговаривал с британским акцентом. Много читал, бегло говорил по-арабски. Первым осознал, что в Миллигане живут несколько личностей, и попытался навести порядок, разработав для всех правила поведения. Считался лидером, руководил остальными личностями в спокойное время.

Рейджен Вадасковинич. 23 года, югослав, говорил со славянским акцентом. В книге Дэниела Киза утверждается, что Рейджен владел сербскохорватским языком. Очень силен, хорошо умел драться. Считался вторым руководителем «коллектива» после Артура: брал на себя всю полноту власти в опасных ситуациях и во враждебной обстановке.

Адалана. 19 лет. Как в итоге удалось выяснись психиатрам, именно она совершила все три изнасилования.

Томми. 16 лет. Очень ловок: именно он, находясь в заключении, освобождался от наручников и смирительной рубашки. Хорошо рисовал пейзажи.

Аллен. 18 лет. Мошенник. Обычно брал на себя общение с незнакомыми людьми.

Дэнни. 14 лет. Запуганный, боялся людей, особенно мужчин. Рисовал натюрморты.

Дэвид. Восемь лет. «Хранитель боли» — появлялся, чтобы принять на себя боль. Впервые обнаружил себя, когда отчим изнасиловал Билли в детстве. С его помощью он уходил в себя в моменты, когда ему было страшно.

Кристин. Три года. «Обычный» тихий ребенок, умела читать и писать печатными буквами.

Билли Миллиган — так называемая первичная личность, «ядро». Считается, что к моменту ареста он долгое время спал, а бразды правления были у Артура и Рейджена. Его не «будили» из-за того, что он снова мог попробовать свести счеты с жизнью. Билли вернули только после уговоров адвокатов, и тот поведал еще о нескольких личностях в своем разуме — глухом мальчике Шоне и безымянном ребенке.

Что касается «нежелательных» личностей Миллигана, которых Артур блокировал, это были бандит Филип, криминальный элемент Кевин, охотник Уолтер, стерва Эйприл, верующий Самюэль, безынициативный Марк, обманщик Стив, комедиант Ли, впадающий в истерики Джейсон, фантазер Роберт, сноб Мартин и ушедший в собственный мир Тимоти.

Последняя, 24-я, личность была названа Учителем, которая фактически представляла в себе сразу все личности в одной. Это был 26-летний парень, который стал своеобразным проводником во внутренним мир Миллигана, в который был допущен писатель Дэниел Киз. Так появилась книга «Множественные умы Билли Миллигана».

Личная жизнь Билли Миллигана

У личностей, которые жили в теле Миллигана, в разные периоды была своя личная жизнь. Известны эпизоды влюбленности 16-летнего Томми и 18-летнего Аллена.

А в 1981-м неожиданно для всех мужчина женился на сестре одного из пациентов клиники, в которой находился.

«Впервые меня кто-то принял таким, какой я есть. Танда меня понимает, и мы любим друг друга», — рассказывал Билли.

Но уже через несколько месяцев после свадьбы Танда Бартли внезапно уехала, прихватив с собой все свои вещи, а также все деньги мужа. Тот, кстати, отреагировал на ее уход спокойно, что побудило врачей более оптимистично взглянуть на своего подопечного и поверить, что выздоровление возможно.

Конец скитаний Билли Миллигана

Кадр из д/ф «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана», реж. Оливье Мегатон, 2021 г.

В общей сложности, более десяти лет Билли Миллигана перевозили из одной психиатрической клиники в другую, пытаясь подобрать лечение. Пребыванию в Лайме посвящена отдельная книга Дэниэла Киза «Войны Миллигана». Там описывается крайне жестокое обращение с пациентами и избиения со стороны надзирателей. Например, если верить повествованию, там применялся электрошок, хотя это было запрещено.

Мужчина был отпущен на свободу в 1988 году. Согласно официальной версии, поводом для выписки стало исцеление. Однако существуют свидетельства, что пациент так и не стал цельной личностью. Даже со слова приставленных ему адвокатов, в доме Миллигана одни стены были покрыты математическими формулами, а другие — расписаны в художественной манере.

На свободе Билли пытался заниматься кинобизнесом, но обанкротился и исчез из поля зрения своих знакомых, полностью порвав все связи со старой жизнью. В декабре 2014 года стало известно, что 59-летний Уильям Миллиган умер от онкологии в доме престарелых в Колумбусе.

Интересный факт о Билли Миллигане

Было ли это совпадением, или все это время Уильям Стэнли Миллиган искусно выдавал себя за психически больного, доподлинно сказать невозможно. Но Дэниэл Киз в своей книге «Таинственная история Билли Миллигана» приводит один очень интересный факт в пользу реальности 24 личностей внутри одного человека.

В 1978 году мужчине сделали две электроэнцефалограммы, результаты которых сильно отличались друг от друга. Одну из ЭЭГ специалисты назвали атипичной из-за активности тета- и дельта-волн, не характерных для бодрствующего взрослого, но проявляющихся у детей. Когда писатель продемонстрировал обе ЭЭГ специалисту, не говоря о том, кто их делал, врач заверил, что электроэнцефалограммы принадлежат разным людям.

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