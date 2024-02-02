Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Американская валюта продемонстрировала рост впервые с середины января.

Курс доллара превысил 91 рубль впервые с 16 января текущего года. Об этом говорят данные Московской биржи, где проходили торги.

Так, к 15:41 по московскому времени доллар вырос на 55 копеек и достиг 91,02 рубля.

Между тем евро к 16:11 вырос до 99,01 рубля, прибавив более одного процента и достигнув максимума с 9 января текущего года. Китайский юань же торговался на уровне 12,643 рубля (+0,61%).

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ужаснулись размером госдолга страны — он превысил 34 триллиона долларов.