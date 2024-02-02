«Как горячие пирожки»: Путин указал на востребованность ЗРК «Панцирь» на мировом рынке

Путин заявил, что ЗРК «Панцирь» востребован на мировом рынке как горячие пирожки

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам президента, Россия в прошлом году поставила за рубеж военное оборудование на миллиарды долларов.

Ракетные комплексы «Панцирь» востребованы в ходе спецоперации на Украине и нарасхват на международных рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тулу.

Российский лидер сравнил востребованность «Панцирей» с интересом на горячие пирожки.

«Панцири» в высшей степени востребованы. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения — нарасхват, как горячие пирожки, только давай», — сказал президент.

Кроме того, Путин рассказал, что Россия в прошлом году поставила за рубеж военного оборудования на миллиарды долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения над арсеналом НАТО. Речь идет о ракетной технике, бронетехнике и других видах вооружения, которые сегодня применяются на поле боя.