Деньги придут по заслугам: прогноз Таро на неделю с 5 по 11 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 5 по 11 февраля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Солнце)

Карта Таро — Солнце. 5-tv.ru

Это очень мощная карта, которая говорит о выходе из каких-либо ограничений. Теперь оковы, которые вас сдерживали, с легкостью отворятся. Солнце говорит о том, что можно двигаться вперед и познавать мир с детским любопытством. Но главное не использовать энергию эго.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

Карта Таро — Шестерка Пентаклей. 5-tv.ru

Хорошая карта, которая говорит о потенциале в финансовом плане, но все будет даваться по заслугам. Если вы уверены в своих совершениях на работе, то самое время попросить прибавке у начальника.

Личная жизнь на неделю (Карта Таро — Десятка Кубков)

Карта Таро — Десятка Кубков. 5-tv.ru

Прекрасная карта, знаменующая любовь, счастье и эмоции. Карта идеально подходит для тех, кто вместе, но также она говорит о хорошем моменте, чтобы сделать предложение второй половинке или только вступить в отношения.

Есть и минус, к которому лучше не прибегать. Не нужно играть в отношения и натягивать на себя маску совершенно другой личности. Ведь эта иллюзорность может выходить на передний план, а внутри будет не очень комфортно. Нужно рассмотреть свою жизнь под определенным углом, чтобы понять, играйте ли вы чью-то роль или являетесь самим собой.

Совет на неделю (Карты Таро — Восьмерка Пентаклей)

Карты Таро — Восьмерка Пентаклей. 5-tv.ru

Карта рекомендует заниматься любимыми делами, которые приносят деньги. Нужно полностью погрузиться в работу, чтобы получить вознаграждение. Также Восьмерка Пентаклей говорит о том, что было бы хорошо повысить квалификацию.

Карта означает благоприятное финансовое состояние и буквально говорит, что пришло время зарабатывать деньги. Нужно начать действовать, чтобы получить материальную благодарность.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.