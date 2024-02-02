Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Что планирует президент в регионе в рамках поездки?

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу. В регион он приехал с рабочим визитом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В рамках поездки, как рассказал представитель Кремля, президент планирует пообщаться с активом «Народного фронта», в числе которого волонтеры, военкоры, инженеры и медики, принимающие участие в спецоперации на Украине.

Кроме того, ожидается, что Путин выступит на форуме «Все для Победы!», а затем посетит и осмотрит онкоцентр в Туле. Намечено и совещание по проблематике реализации данной программы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин посетил Чукотку. Для передвижения по Анадырю он выбрал снегоболотоход «Хищник».