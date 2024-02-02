«Не смертельно»: почему западные санкции против России не работают

Экономист Суслов: санкции Запада не будут работать, если РФ откажется от доллара

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Почему у США не получается навредить экономике РФ, как бы они не пытались?

В 2024 году Запад обещал ввести против России множество новых санкций. Такие заявления звучат уже не первый год, но отражается ли это как-нибудь на экономике нашей страны? Сайт URA.RU пообщался с экономистом Дмитрием Сусловым, который пояснил, чего коснутся ограничения со стороны США и ЕС в новом году.

По словам специалиста, Запад уже исчерпал потенциал для введения первичных санкций, поэтому в 2024 он сосредоточится на вторичных. Они будут нацелены на мировых партнеров и сторонников России, чтобы попытаться подорвать нашу экономику. Однако, как заявляет эксперт, это не даст никаких видимых результатов.

«Я уверен, что у компаний РФ будет возможность все равно сохранить работу с турецкими банками. Просто придется перерегистрироваться под другими названиями или сотрудничать через третью сторону. Да, это создает дополнительные трудности, но это не смертельно», — считает экономист.

Собеседник издания отметил, что устойчивое развитие российской экономики, в том числе обеспечивает сотрудничество с Китаем, Турцией, ОАЭ, а также странами Ближнего Востока и постсоветского пространства. Именно через них Россия получает большое количество товаров, которые являются санкционными.

Также Суслов отметил, что Запад боится последствий, которые последуют за его же собственными санкциями. Ради выгоды он готов идти на жертвы, действуя осторожно и неторопливо. К примеру, США боится потерять экономические связи с Китаем, который является одним из крупнейших союзников России.

Эксперт в заключение добавил, что лучший способ борьбы с негативными последствиями от санкций — уход от доллара, чтобы лишить США рычагов давления на нашу экономику.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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