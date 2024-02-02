В Кремле назвали главные темы, которые обсудят Путин и Эрдоган на встрече

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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Ожидается, что российский лидер отправится в Турцию. Когда же президенты двух стран проведут переговоры?

Турция сохраняет свою суверенность, несмотря на то, что западные страны оказывают на нее давление из-за отношений с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Известно, что Турция сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным, зачастую, давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам, если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами. Турция сохраняет свою суверенность», — сказал он.

По словам Пескова, Турция является одной из немногих стран, занявших принципиальную и самостоятельную позицию в вопросе торгово-экономических отношений с Россией.

Комментируя встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, Песков подчеркнул, что Москва ждет эту рабочую поездку, которая была намечена уже давно. Лидеры регулярно общаются, чаще — по телефону.

Он также назвал вопросы, которые лидеры обсудят. В частности, на повестки дня будут российско-турецкие отношения, торгово-экономическое сотрудничество двух стран, региональные проблемы и, конечно же, Украина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции ожидают прибытия Путина 12 февраля. При этом в Кремле сообщили, что сообщат о встрече лидеров своевременно.