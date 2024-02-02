В подземелье? Раскрыто местонахождение бункера Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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В распоряжении украинского лидера оказалось целое тайное убежище.

Американский журналист Саймон Шустер, автор биографии Владимира Зеленского, раскрыл, что президент Украины имеет в своем распоряжении целый бункер. О главных заявлениях биографа главы киевского режима пишет URA.RU.

Как поделился Шустер в интервью с украинским изданием, у Зеленского есть хорошо укрепленное подземное сооружение, которое является частью его офиса.

Биограф признался, что пытался побывать в бункере лично, однако охрана не дала журналисту этого сделать и убедительно попросила «забыть» обо всем. Ему достаточно ясно дали понять, что иностранец никогда не получит доступ в подобное тайное место.

Также Саймон Шустер раскрыл некоторые подробности противостояния Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам биографа, глава Незалежной изначально стал формировать собственное видение того, «что должно происходить на поле боя».

«Эти приоритеты не всегда совпадали с планами и стратегиями генералов. Это важный фактор для понимания, почему его отношение к Валерию Залужным именно такое», — отметил журналист.

Кроме того, он считает, что президент Украины достаточно сильно изменился спустя несколько лет после прихода к власти. По его мнению, Владимир Зеленский стал более наглым, в том числе и по отношению к своим западным партнерам.

Тем временем Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о ее начале. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детали секретного разговора Залужного и Зеленского просочились в СМИ.