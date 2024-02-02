Пожар произошел в здании исправительной колонии в Пермском крае

Фото: ВКонтакте / Подслушано Соликамск !

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Сообщается, что спасатели уже локализовали возгорание.

В здании исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края произошел пожар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В результате возгорания частично обрушилась кровля на 100 квадратных метрах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

По данным источника, возгорание уже локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв на АЗС прогремел в Кении. В Найроби столб пламени осветил практически весь город. В результате пожара пострадали более 300 человек.