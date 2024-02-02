Эффект Лазаря: как новые методы лечения помогают спасти больных онкологией

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Людей буквально возвращают «с того света».

Онкология — это еще не приговор. Современная медицина развивается не по дням, а по часам, все лучше изучая методы лечения самых разных болезней. Как пишет сайт KP.RU, сегодня существует абсолютно неиллюзорный шанс победить рак даже на поздних стадиях. К примеру, острый лимфобластный лейкоз поддается лечению в 80% случаев, а лимфома Ходжкина и герминогенные опухоли излечиваются с вероятностью более 90%.

По словам специалистов, в области лечения рака произошла настоящая революция — новые виды лекарственной терапии делают выздоровление проще и эффективнее. Сегодня особым спросом пользуются таргетные препараты и иммунотерапия, под воздействием которых даже больные с раком легких живут более пяти лет.

Врачи даже сталкивались с так называемым «эффектом Лазаря», когда абсолютно безнадежный на первый взгляд больной внезапно выздоравливал. Более того, эти препараты входят в лечение по ОМС и их можно получать по льготе от государства.

Прорыв произошел и в лечении меланомы. Это злокачественное новообразование, которое легко перепутать с родинкой, всего несколько лет назад считалось одним из самых трудноизлечимых видов онкологии, так как оно нечувствительно к химиотерапии. Сегодня же, благодаря таргетной- и иммунотерапии меланома успешно лечится, даже при наличии метастаз.

Успехов удалось добиться и в борьбе с раком молочной железы и толстой кишки. Однако, несмотря на все успехи, некоторые виды опухолей все еще являются вызовом для врачей. Рак поджелудочной и рак мозга плохо поддаются лечению, однако медицина не стоит на месте, и неизлечимых болезней становится все меньше и меньше.

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