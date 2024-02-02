Автомобильные разборки: в Липецке со штрафстоянки пропали более 100 машин

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Владельцы авто подозревают, что в загадочном деле замешаны судебные приставы.

В Липецке назревает большой скандал, связанный с пропажей арестованных автомобилей. Как рассказывают пострадавшие, в деле замешаны судебные приставы - машины продают без ведома их владельцев прямо со штраф-стоянок. Корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов разбирался, кто прав, кто виноват и чем в итоге все может закончиться.

Подруги по несчастью показывают документы и фотографии своих машин. Из автомобилистов в простых пешеходов девушки превратились не по своей воле.

«Их просто продают, и как бы люди остаются с долгами, понимаете. То есть, нет ни автомобилей, а долги остаются», — рассказывают они.

Машины должниц были арестованы. По решению судебных приставов, автомобили отправили на спецстоянку, с которой они неожиданно пропали.

«Мой пристав арестовала мой автомобиль. При аресте лично в руки я передала ей свидетельство транспортного средства — СТС, и один комплект электронного ключа. В последствии, когда я свой автомобиль нашла, через площадку объявлений продавался, эти ключи и документы оказались у конечного продавца», — говорит одна из пострадавших.

Стоянка, с которой были угнаны машины, числится на компании «Управление 48». У этой фирмы договор со службой судебных приставов, компания выступает в роли ответственного хранителя. Но вот со своими прямыми обязанностями они, очевидно, не справляются. По предварительным данным, пострадавших, чьи машины странным образом исчезли с этой стоянки, больше сотни.

На стоянке - в ряд припаркованы автомобили, у въезда — дежурит заведенный автомобиль судебных приставов. Видимо, охрана в их лице здесь появилась уже после того, как пострадавшие обратились с заявлениями и об угоне. И, несмотря на то, что внутри сейчас сидит сотрудник ФССП, выходить он не хочет — очень занят — спит.

Жители многоэтажки, окна которой выходят на эту стоянку, не раз замечали, что на территорию чаще всего ночью приезжают эвакуаторы и куда-то увозят арестованные машины.

«Ну, было дело, да. Видел, что отсюда периодически со двора увозит тачку эвакуатор, такое видел», — рассказал один из жильцов.

Руководит компанией «Управление 48» 52-летний местный предприниматель Алексей Бобылев. По адресу регистрации он уже давно не проживает. Бывшая жена бизнесмена рассказала, что около года назад Алексей ушел из семьи и начал встречаться с некой Ангелиной Поповой, которая работает в службе судебных приставов.

«Я только знаю, что он жил с приставшей Ангелиной Поповой, он бросил семью. Они снимали квартиру, жили вместе, может это она оттуда сперла. Она очень любит деньги», — заявила экс-супруга Алексея Бобылева.

Журналистам удалось выяснить, что большинство машин сразу после угона оказывались совершенно в разных уголках страны. Одна машина была замечена разъезжающей по улицам Москвы, другая — была выставлена на продажу в Саратове. Удивляет и то, что при себе у новых хозяев каким-то странным образом оказывались подлинные документы и ключи, которые настоящие владельцы лично передавали в руки судебным приставам. Для того, чтобы выяснить, как это могло произойти, журналисты отправились в управление ФССП по Липецкой области.

Но встретиться с руководителем управления ФССП по Липецкой области Глебом Макаровым так и не удалось. По словам его коллег, он оказался настолько занят на совещании, которое длилось десять часов, что не смог уделить журналистам ни минуты. Пострадавшие уверены — пропажи машин, тем более в таком количестве, неслучайны. По их мнению, в этой схеме замешаны судебные приставы, их руководство и непосредственно директор стоянки Алексей Бобылев. Софья Зардани чуть сама не стала непосредственной участницей аферы. Девушка еще недавно работала судебным приставом.

«Здесь действовал не один человек. Как мы узнали, были некоторые проданы на запчасти. На стоянке был охранник, лицо, которое было нанято Бобылевым. Но а какая схема, я считаю, что в нашей службе есть руководство, есть служба собственной безопасности, куда тогда они смотрели. Для чего тогда такой руководитель, который просто напросто порочит честь службы, весь город говорит об этом», — говорит Софья Зардани.

Теперь пострадавшие просят лишь об одном — чтобы компетентные органы провели тщательное расследование. Не исключено, что делом со странным исчезновением машин в скором времени заинтересуются не только сотрудники службы собственной безопасности, но и следователи.