Право голоса: в ЦИК назвали общее число избирателей на начало 2024 года

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Кроме того, стало известно, сколько человек уже подали заявки на дистанционное голосование.

Центризбирком подсчитал количество избирателей, которые могут прийти на выборы. В России правом голоса обладают более 112 миллионов человек. За пределами страны — почти два миллиона. В Байконуре, напомним, Россия арендует у Казахстана территорию космодрома и всего города — порядка 12 тысяч избирателей. Впервые данные представлены с учетом проживающих в новых регионах.

И сегодня на заседании Центризбирком признал Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на выборы. Она не сумела собрать необходимое количество подписей. В документах Рады Русских — она смогла набрать всего 476подписей, а надо 300 тысяч, и у Анатолия Баташева найден целый ряд нарушений. Им направлены извещения о выявленных недостатках.

Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, проверка всех документов от кандидатов завершится к 7 февраля.

И кроме того, сегодня Центризбирком представил данные по количеству онлайн-заявок на дистанционное электронное голосование и участие в системе «Мобильный избиратель», которая дает возможность прийти на любой участок на территории страны. На данный момент всего подано 900 тысяч заявлений. Прием заявок продолжится до 11 марта.