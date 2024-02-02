Грохот канонады: артиллеристы бригады «Кальмиус» ударили по позициям ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Среди украинских боевиков настойчивых практически не осталось — стоит ВС РФ уничтожить танк или БМП из их колонны, как вся группа спасается бегством.

На разных участках фронта наши подразделения занимают все больше позиций противника. Прикрывают наступление штурмовых групп арт-расчеты. Работа идет круглосуточно. У бойцов на сон остается зачастую всего два-три часа. Там, где не утихает канонада, оказался и корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Как отметил корреспондент, все расположения ВСУ простреливает расчет бригады «Кальмиус», который бьет быстро и метко.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня в рамках селекторного совещания ведомства отметил, что за январь наши подразделения нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Министр также раскрыл потери ВСУ за минувший месяц: враг лишился более 23 тысяч боевиков.

Тем временем Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о ее начале. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru писал, раскрыто местонахождение бункера Владимира Зеленского.