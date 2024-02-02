Снегоход через окно влетел в здание больницы на Таймыре

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате столкновения были повреждены трубы, и отделение затопило кипятком.

Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Водитель погиб, ему было 22 года, по предварительной информации, он был пьян и прав не имел.

Снегоход пробил двери и стены в здании, повредил трубы отопления, из-за чего больницу залило кипятком. Машина загорелась. С огнем быстро справились, а вот отделение было завалено обломками. Спасателям пришлось расчищать себе путь, чтобы вытащить разбитый снегоход.

Неделей ранее, 24 января, автобус въехал в толпу людей в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пять человек, двух из них автобус подмял под себя. Чтобы достать людей, пришлось задействовать автомобильный кран.

Ранее 5-tv.ru писал, что пьяный водитель насмерть сбил пешехода на остановке в Липецкой области, еще два человека пострадали, а виновник ДТП серьезных травм не получил.