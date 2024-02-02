«Большая трагедия»: умер оператор «Кухни» и «Духless2» Капинос

Фото, видео: Тараканов Вадим / ТАСС; ЭДУАРД КОРНИЕНКО / ТАСС; 5-tv.ru

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Одним из первых слова соболезнования семье деятеля культуры выразил Сергей Минаев.

Оператор Павел Капинос, снявший фильмы «Последний богатырь: корень зла», «Последний богатырь: посланник тьмы», «Непослушная», «Духless 2», «8» и сериалы «Кухня» и «Беспринципные», умер в возрасте 48 лет. С траурным известием о болезненной утрате вышла актриса Дарья Досталь.

По информации коллеги Капиноса по кинополю, оператор скоропостижно ушел из жизни вечером 1 февраля. У профессионала камеры внезапно остановилось сердце. Ранее на проблемы со здоровьем Капинос не жаловался.

«Павла больше нет. Слишком больно», — прокомментировала утрату она.

Свои соболезнования семье и родным друг за другом выражают друзья и коллеги, которым удалось лично соприкоснуться с талантом Капиноса по работе.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru писатель Александр Цыпкин публично выразил семье оператора, подчеркнув, что — второго такого светлого и обаятельного человека он не знает.

«Он очень светлый и замечательный человек. Мы вместе получили приз на „Кинотавре“. Это большая трагедия для всех. Ничего не знаю ни о причинах, ни о последних днях. Один из самых добрых и светлых людей из тех, кого знал», — подчеркнул он.

Так, режиссер Анна Меликян, которая работала с Капиносом на своей картине «8», назвала оператора лучшим, неповторимым в своем деле.

«Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный. Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него и постоянные мои просьбы не смешить актеров. В кино мы вместе сняли только этот фильм, и много рекламы. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — пребывает в шоке она.

Одним из первых также внезапный уход Капиноса прокомментировал автор книги Духless, писатель Сергей Минаев. По словам известного публициста, для Минаева было честью лично поработать с талантливым оператором, сумевшим вместить в себе все качества профессионала и хорошего человека.

«Не люблю штамп про „светлых людей“, но это именно про Пашу. От него будто бы исходило доброе сияние. Мои глубокие соболезнования семье и родным», — не сумел промолчать он.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда «Золотого теленка» Анатолий Дриженко.